Video Yaşam 5 metrelik sondaj kuyusuna düşen 3 yaşındaki bebek için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video
5 metrelik sondaj kuyusuna düşen 3 yaşındaki bebek için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video

5 metrelik sondaj kuyusuna düşen 3 yaşındaki bebek için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video

05.02.2024 | 15:53

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 yaşındaki bebek oyun oynadığı esnada, sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Bebek halatla ayaklarından basğlanıp baş aşağı kukuya sarkıtılan itfaiye eri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Minik Rabia'yı kurtaran itfaiye eri ise çalışma sonrası gözyaşlarına boğuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, bugün saat 13:30 sıralarında Dutalan Köyü Sığındı Mevkiinde 3 yaşındaki Rabia Ş. isimli kız çocuğu oyun oynadığı sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda kuyuya düştü. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Bucak Belediye İtfaiye Ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık olarak 4 metre kuyuya düştüğü öğrenilen 3 yaşındaki Rabia, ayaklarından halatla bağlanıp sondaj kuyusuna sarkıtılan bir itfaiye eri tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkartılabildi. Küçük çocuk kuyudan çıkartıldıktan sonra olay yerinde bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bebek hastaneye sevk edilirken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Minik Rabia'yı ayaklarından halatla bağlanarak girdiği kuyudan çıkartan itfaiye eri Safa Damar ise kurtarma çalışması sonrası gözyaşlarına boğuldu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

5 metrelik sondaj kuyusuna düşen 3 yaşındaki bebek için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 04:43
5 metrelik sondaj kuyusuna düşen 3 yaşındaki bebek için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 05.02.2024 | 15:53
Konya’da dehşete düşüren cinayet kamerada: Önce arabayla çarptı, sonra sopayla darp etti! | Video 06:37
Konya'da dehşete düşüren cinayet kamerada: Önce arabayla çarptı, sonra sopayla darp etti! | Video 05.02.2024 | 15:28
Helikopter kazasında şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı | Video 10:32
Helikopter kazasında şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.02.2024 | 14:54
Bayrampaşa’da motosikletlilerin yol verme kavgası kamerada: 1 ölü | Video 02:42
Bayrampaşa'da motosikletlilerin yol verme kavgası kamerada: 1 ölü | Video 05.02.2024 | 13:26
Jandarma düzenlediği operasyonda, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirdi | Video 00:37
Jandarma düzenlediği operasyonda, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirdi | Video 05.02.2024 | 14:14
“Kara Para Aklama” operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:31
“Kara Para Aklama” operasyonu: 10 gözaltı | Video 05.02.2024 | 14:13
Midilli atını çalan hırsız önce kameraya sonra polislere yakalandı | Video 02:18
Midilli atını çalan hırsız önce kameraya sonra polislere yakalandı | Video 05.02.2024 | 13:36
Tekirdağ merkezli 7 ildeki ‘KAFES - 36’ operasyonunda 18 kişi adliyede | Video 02:07
Tekirdağ merkezli 7 ildeki ‘KAFES - 36’ operasyonunda 18 kişi adliyede | Video 05.02.2024 | 13:31
Asker eğlencesi dönüşü feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 00:54
Asker eğlencesi dönüşü feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 05.02.2024 | 12:12
Müge Anlı’da Hasan Çelik olayı! Gözyaşları sel oldu: Babamı öldürdüler amca | Video 01:42
Müge Anlı'da Hasan Çelik olayı! Gözyaşları sel oldu: "Babamı öldürdüler amca" | Video 05.02.2024 | 11:43
Mardin’de hakime maganda saldırısı! Aracın önünü kesip böyle saldırdılar | Video 05:28
Mardin’de hakime maganda saldırısı! Aracın önünü kesip böyle saldırdılar | Video 05.02.2024 | 11:21
atv Müge Anlı 5 Ocak 2024 Pazartesi BUGÜN Tamamı Tek Parça izle! 06:16
atv Müge Anlı 5 Ocak 2024 Pazartesi BUGÜN Tamamı Tek Parça izle! 05.02.2024 | 11:26
Güngören’de müzisyene tekme tokat saldırı kamerada: Nişanlısının kollarında can verdi! | Video 05:15
Güngören'de müzisyene tekme tokat saldırı kamerada: Nişanlısının kollarında can verdi! | Video 05.02.2024 | 10:37
Yağma suçundan aranan firari uzi ile yakalandı | Video 00:44
Yağma suçundan aranan firari uzi ile yakalandı | Video 05.02.2024 | 10:36
Tokat’ta heyelan felaketinin vurduğu köy böyle görüntülendi | Video 03:31
Tokat’ta heyelan felaketinin vurduğu köy böyle görüntülendi | Video 05.02.2024 | 10:04
Kılavuz kaptanın denize düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:17
Kılavuz kaptanın denize düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.02.2024 | 10:07
İstanbul’da okulların yeniden açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu | Video 03:20
İstanbul'da okulların yeniden açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu | Video 05.02.2024 | 09:26
Esenyurt’ta kadına şiddete “uçan tekmeli” müdahale kamerada | Video 00:54
Esenyurt’ta kadına şiddete “uçan tekmeli” müdahale kamerada | Video 05.02.2024 | 09:29
İzmir’deki taksici cinayetini örnek gösterdi, küfürler savurdu: Senin gibi adamları vursunlar! | Video 01:29
İzmir'deki taksici cinayetini örnek gösterdi, küfürler savurdu: "Senin gibi adamları vursunlar!" | Video 05.02.2024 | 08:49
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 00:54
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 05.02.2024 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA