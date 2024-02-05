5 metrelik sondaj kuyusuna düşen 3 yaşındaki bebek için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 05.02.2024 | 15:53 Burdur'un Bucak ilçesinde 3 yaşındaki bebek oyun oynadığı esnada, sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Bebek halatla ayaklarından basğlanıp baş aşağı kukuya sarkıtılan itfaiye eri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Minik Rabia'yı kurtaran itfaiye eri ise çalışma sonrası gözyaşlarına boğuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 13:30 sıralarında Dutalan Köyü Sığındı Mevkiinde 3 yaşındaki Rabia Ş. isimli kız çocuğu oyun oynadığı sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda kuyuya düştü. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Bucak Belediye İtfaiye Ekipleri sevk edildi.Yaklaşık olarak 4 metre kuyuya düştüğü öğrenilen 3 yaşındaki Rabia, ayaklarından halatla bağlanıp sondaj kuyusuna sarkıtılan bir itfaiye eri tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkartılabildi. Küçük çocuk kuyudan çıkartıldıktan sonra olay yerinde bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bebek hastaneye sevk edilirken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Minik Rabia'yı ayaklarından halatla bağlanarak girdiği kuyudan çıkartan itfaiye eri Safa Damar ise kurtarma çalışması sonrası gözyaşlarına boğuldu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.