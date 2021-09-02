Video Yaşam 600 farklı tasarımla Karahisari Kur'an-ı Kerim tezhipleri tek ciltte toplandı | Video

600 farklı tasarımla Karahisari Kur'an-ı Kerim tezhipleri tek ciltte toplandı | Video

600 farklı tasarımla Karahisari Kur'an-ı Kerim tezhipleri tek ciltte toplandı | Video
02.09.2021 | 11:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzincan’da 2 kişinin öldüğü cinayetle ilgili çarpıcı detaylar! Hedefteki isim boşandığı eşiymiş | Video 03:34
Erzincan’da 2 kişinin öldüğü cinayetle ilgili çarpıcı detaylar! Hedefteki isim boşandığı eşiymiş | Video 02.09.2021 | 11:42
Eğlence mekanı çıkışında iki grubun kavgası kamerada | Video 01:36
Eğlence mekanı çıkışında iki grubun kavgası kamerada | Video 02.09.2021 | 11:46
600 farklı tasarımla Karahisari Kur’an-ı Kerim tezhipleri tek ciltte toplandı | Video 04:55
600 farklı tasarımla Karahisari Kur'an-ı Kerim tezhipleri tek ciltte toplandı | Video 02.09.2021 | 11:42
Tomruk yüklü kamyonun önce tekerleri sonra dorsesi alev alev yandı | Video 01:00
Tomruk yüklü kamyonun önce tekerleri sonra dorsesi alev alev yandı | Video 02.09.2021 | 11:21
SON DAKİKA: Müge Anlı’da çileden çıkartan yasak aşk itirafı! 70 yaşındaki müstakbel kayınpederi ile kaçan Esra’dan şok açıklama 15:41
SON DAKİKA: Müge Anlı'da çileden çıkartan yasak aşk itirafı! 70 yaşındaki müstakbel kayınpederi ile kaçan Esra'dan şok açıklama 02.09.2021 | 11:12
Hande Erçel’in 18 yaşındayken sunuculuk yaptığı görüntüler olay yarattı | Video 01:09
Hande Erçel'in 18 yaşındayken sunuculuk yaptığı görüntüler olay yarattı | Video 02.09.2021 | 11:09
Zonguldak’ta şiddetli yağış etkili oldu, yollar göle döndü | Video 01:56
Zonguldak’ta şiddetli yağış etkili oldu, yollar göle döndü | Video 02.09.2021 | 10:40
Doktor ağabeyi uyardı, yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı | Video 05:52
Doktor ağabeyi uyardı, yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı | Video 02.09.2021 | 10:40
Müge Anlı canlı yayın izle: 2 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı’da oğluna istediği kadını kaçıran 70 yaşındaki adama tepki... 14:52
Müge Anlı canlı yayın izle: 2 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da oğluna istediği kadını kaçıran 70 yaşındaki adama tepki... 02.09.2021 | 10:32
Bursa’da aç kalan domuzlar şehre indi | Video 00:35
Bursa’da aç kalan domuzlar şehre indi | Video 02.09.2021 | 10:20
Polis koruması almak için kendi aracını kurşunlattı | Video 01:52
Polis koruması almak için kendi aracını kurşunlattı | Video 02.09.2021 | 10:22
Tiktok fenomenlerine laf attılar, sopayla dayak yediler | Video 00:16
Tiktok fenomenlerine laf attılar, sopayla dayak yediler | Video 02.09.2021 | 10:20
İstanbul Sultangazi’de İnsanlık ölmüş dedirten olay kamerada! Kamera görüntülerini izleyince şok oldu 03:56
İstanbul Sultangazi'de "İnsanlık ölmüş" dedirten olay kamerada! Kamera görüntülerini izleyince şok oldu 02.09.2021 | 09:57
İstanbul Avcılar’da yılan paniği! Eve giren yılanı itfaiye eri böyle yakaladı 01:06
İstanbul Avcılar'da yılan paniği! Eve giren yılanı itfaiye eri böyle yakaladı 02.09.2021 | 09:57
İstanbul Esenyurt’ta Tiktok fenomenlerinden laf atanlara sopalı dayak 00:16
İstanbul Esenyurt'ta Tiktok fenomenlerinden laf atanlara sopalı dayak 02.09.2021 | 09:58
Ferhan Şensoy’un cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı 01:50
Ferhan Şensoy'un cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı 02.09.2021 | 09:47
Sürücü yanan tırın içinden böyle kurtuldu | Video 02:45
Sürücü yanan tırın içinden böyle kurtuldu | Video 02.09.2021 | 09:20
Van’da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu | Video 02:39
Van’da hava destekli düzensiz göçmen operasyonu | Video 02.09.2021 | 09:09
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenaze töreni bugün yapılacak | Video 01:43
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un cenaze töreni bugün yapılacak | Video 02.09.2021 | 08:57
Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı | Video 01:24
Silahlı kavgaya giden şüpheliler, otomobille kaçarken trafik ışıklarında bekçilere yakalandı | Video 02.09.2021 | 08:48

Osmanlı Döneminde meydana getirilmiş ve hat sanatı açısından da eşsiz özelliklere sahip olan Karahisari Kuran-ı Kerim tezhipleri uzun süren çalışmalar sonrası Mimar Nakkaş Muammer Semih İrteş tarafından bir ciltte toplandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

2 bin 360 adet koltuk desenleri içerisinde en zengin olan Rumi ve Hatayi motiflerinin ele alındığı eser içerisinde 600 farklı tasarım bulunuyor. Ortaya çıkan eserde Anadolu sanatının varlığını ilk gösterdiği 12. Yüzyıl sonundan Osmanlı tezyinatının 16. yüzyıl sonuna kadar geçen sürece de yer veriliyor.
Eserin giriş kısmında Karahisarı ve sanatına ilişkin bilgiler verilirken eserin geri kalanında ise Mimar Nakkaş Muammer Semih İrteş'in tezhip sanatı ve uyguladığı çalışmaların detay ve özelliklerine yer veriliyor.

"RUMİ VE HATAYİ MOTİFLERİNİ ELE ALDIM"
Muammer Semih İrteş, "Bu Kur'an Osmanlı'nın bir nakkaşhane üslubuyla meydana getirmiş olduğu en önemli eser olarak anılmaktadır. Biz de tezhip sanatıyla uğraştığımız için bu konuyla ilgili çalışmalara aslında 40 yıl önce başladım. Tabi bu süreçte Karahisari Kuran'ında 'koltuk' olarak tabir ettiğimiz tezhiplerin 2 bin 360 tane olması çok önemli. Bu 2 bin 360 tane koltuğun 600 tanesi tasarım olarak birbirinden farklı. Bu şu anlama geliyor; Yani 16. Yy'ın tezhip sanatının tezinatıyla ilgili nakkaşhanenin muazzam bir çalışma içerisinde olduğunun kanıtı. Bu 600 tane koltuk içerisinde bizim kullanmış olduğumuz Rumi ve Bulut motifleriyle yapılmış namütenai tasarımlar var. Bu süreç içerisinde yapmış olduğum bu tezhipler, analizler, fırça üslupları olsun bunlarla ilgili yoğun çalışmaların neticesinde ortaya çıkan bu eser bu alanda çalışma yürüten kişilere örnek olması da amaçlarım arasında. Burada 1. cilt olarak ele aldığım bu Kuranı Kerim'de Rumi ve Hatayi motifleri ile ilgili olan tasarımları sadece ele aldık. Bundan sonraki ciltlerde diğer ve motifler ve analizlerini vererek bu alana yönelen arkadaşlarımıza önemli kaynak oluşturmuş olacağız. İlk cilt için aldığım güzel tepkiler ikinci cildi oluşturmam için bana bir motivasyon olacak" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA