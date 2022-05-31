70 yaşındaki Suriyeli kadının yüzüne tekme atmıştı! O saldırgan gözaltına alındı | Video
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GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed (70), bankta oturduğu sırada tekmeli saldırıya uğradı. Görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen Şakir Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
VALİ GÜL: FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medyadan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi, emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" paylaşımında bulundu.