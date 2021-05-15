Video Yaşam 71 yaşındaki cani koca, 25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video

71 yaşındaki cani koca, 25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video

71 yaşındaki cani koca, 25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video
15.05.2021 | 12:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

71 yaşındaki cani koca, 25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 02:13
71 yaşındaki cani koca, 25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 15.05.2021 | 12:54
Ev ve kahvehaneye baskın: 24 kişi yakalandı 00:20
Ev ve kahvehaneye baskın: 24 kişi yakalandı 15.05.2021 | 13:43
Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01:35
Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 15.05.2021 | 12:54
Zonguldak'ta Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası ziyarete açılıyor 03:34
Zonguldak'ta Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası ziyarete açılıyor 15.05.2021 | 11:04
İstanbul Zeytinburnu'nda kemerlerle birbirlerine saldıran iki grup kamerada 00:15
İstanbul Zeytinburnu'nda kemerlerle birbirlerine saldıran iki grup kamerada 15.05.2021 | 12:25
İstanbul'da fıkra gibi olay! Silivri'de budamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vatandaş kamerada 02:58
İstanbul'da fıkra gibi olay! Silivri'de budamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vatandaş kamerada 15.05.2021 | 11:04
Şişli’de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi | Video 03:20
Şişli’de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi | Video 15.05.2021 | 12:10
Hakkari Yüksekova'da şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu | Video 01:40
Hakkari Yüksekova'da şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen sundu | Video 15.05.2021 | 12:13
Antalyalı arıcının sıra dışı dostluğu. Arı dolu çıtayı öpüp, arıları eliyle tutuyor | Video 02:40
Antalyalı arıcının sıra dışı dostluğu. Arı dolu çıtayı öpüp, arıları eliyle tutuyor | Video 15.05.2021 | 11:41
Kaplumbağaya jandarma şefkati | Video 00:56
Kaplumbağaya jandarma şefkati | Video 15.05.2021 | 11:03
Eyüpsultan’da köpek dehşeti | Video 00:51
Eyüpsultan’da köpek dehşeti | Video 15.05.2021 | 10:46
Taksiyle kısıtlamayı delen gençler rahatlıklarıyla pes dedirtti | Video 01:37
Taksiyle kısıtlamayı delen gençler rahatlıklarıyla pes dedirtti | Video 15.05.2021 | 10:45
Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL | Video 00:51
Bu çiçeği izinsiz koparmanın cezası 73 bin TL | Video 15.05.2021 | 10:46
Betonu delen domates görenleri şaşkına çeviriyor | Video 04:31
Betonu delen domates görenleri şaşkına çeviriyor | Video 15.05.2021 | 10:45
Samsun'da maganda kurşunu camı kırıp gardıroba saplandı; aile korku yaşadı 03:43
Samsun'da maganda kurşunu camı kırıp gardıroba saplandı; aile korku yaşadı 15.05.2021 | 10:04
Park halinde yanan midibüs 10 dakika içinde küle döndü | Video 02:50
Park halinde yanan midibüs 10 dakika içinde küle döndü | Video 15.05.2021 | 09:58
Iğdır’dan Sarıkamış’a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı | Video 03:01
Iğdır’dan Sarıkamış’a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı | Video 15.05.2021 | 09:58
Samsun görünmez kaza! Yaslandığı çit kırılınca, 5 metreden dereye düştü 03:27
Samsun görünmez kaza! Yaslandığı çit kırılınca, 5 metreden dereye düştü 15.05.2021 | 09:27
Şevval Şahin'in süper minisiyle sokakta çılgınca dans ettiği görüntüler sosyal medyada olay oldu! 00:35
Şevval Şahin'in süper minisiyle sokakta çılgınca dans ettiği görüntüler sosyal medyada olay oldu! 15.05.2021 | 09:32
Pendik'te drift yapan magandalar aracı onlarca kişinin üzerine böyle sürdü: Ortalık savaş alanına döndü | Video 03:21
Pendik'te drift yapan magandalar aracı onlarca kişinin üzerine böyle sürdü: Ortalık savaş alanına döndü | Video 15.05.2021 | 09:20

Diyarbakır'da Ramazan Bayramının ilk gecesi 71 yaşındaki Şehmus A., 25 yıllık dini nikahlı olan 46 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Şirvan Dönmez'i kıskançlık yüzünden yaşadıkları tartışmanın ardından 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Şehmus A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ramazan Bayramının ilk günü olan 13 Mayıs'ta gece 03.00'te merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 yaşındaki Şehmus A., 3 çocuk annesi eşi Şirvan Dönmez ile iddialara göre kıskançlık yüzünden tartıştı. İkili yaşanan tartışmanın ardından uyumak için ayrı odalara geçti. Şehmus A., gece yarısı aldığı bıçakla eşi Dönmez'e saldırdı. Yaşanan bağrışmalar üzerine Dönmez, vücudunun 5 yerinden bıçaklanırken, eşini ağır yaralayan cani koca ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.

5 YERİNDEN BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin bağrışmaları duyması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler kanlar içerisinde hareketsiz yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler yaptıkları müdahalede Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dönmez'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CANİ KOCA TESLİM OLDU
Dönmez'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilirken, kaçan koca Şehmus A., yarım saat sonra bölgede bulunan karakola giderek teslim oldu.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM"
Polis ekiplerine eşini öldürdüğünü itiraf eden Şehmus .A., gözaltına alınırken, kıskançlık nedeniyle yaptığını iddia ettiği öğrenildi. Şehmus A., karakoldaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sorgulanması yapılan Şehmus A., emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gece akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA