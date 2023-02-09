78. saatte peş peşe mucizeler! Anne ve çocuğu enkazdan böyle çıkartıldı | Video
Kahramanmaraş merkezli büyük depremde enkaz altında kalan anne ve çocuğu tam 78 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkartıldı. Büyük bir mucizeye imza atan arama kurtarma ekipleri duygusal anlar yaşadı.
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