Video Yaşam 900 yıllık yemek ve çorba coğrafi işaret yolunda | Video
900 yıllık yemek ve çorba coğrafi işaret yolunda | Video

900 yıllık yemek ve çorba coğrafi işaret yolunda | Video

08.03.2024 | 10:24

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun savaş yemekleri Çullama ve Dede çorbası yüz yıllar sonra coğrafi işaret alma yolunda emin adımlarla yürüyor.

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Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı tarihi Kozluören köyünde kadınların bir günlüğüne yönetimi devraldığı her 8 Mart kadınlar gününde pişirip köy meydanında dağıttıkları Selçuklu mutfağının geleneksel iki yemeği Çullama ve Dede çorbası, coğrafi işaret almak için Yıldırım Belediyesi, Kestel Belediyesi, İl-İlçe gıda tarım müdürlüklerinin yetkilileri, BEBKA ve HasTavuk temsilcilerinin nezaretinde, pişirilerek resmi kayıt altına alındı.
Kozluören Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi "Tarladan Sofraya" projesi BEBKA Teknik Destek Hibe Programı kapsamında Büyük Selçuklu İmparatorluğundan kalma köyün 900 yıllık geleneksel yemeği Çullama ve Dede çorbası için coğrafi işaret yoluna çıktı.

Her sene köyün yönetimini 1 günlüğüne devraldıkları 8 Mart Dünya Kadınlar gününde geleneksel iki yemeği pişirip dağıtan köylü kadınlar bu yılda aynı organizasyonu gerçekleştirdi. Ancak bu yıl ki yapılan organizasyona coğrafi işaret alma yolunda rapor hazırlayacak olan temsilcilerde katıldı. HasTavuk firmasının sponsor olduğu tavuklar saatler öncesinden köy meydanında yakılan ateşler üzerine konan büyük tencerelerde kaynatıldı. Bir araya gelen köylü kadınlar el birliği ile açtıkları yufkaları kesip baklava dilimi gibi tepsilere dizdi. Tepsideki yufkalar kazanlarda pişen tavuklar ile karıştırılınca ortaya nefis lezzetler çıktı. Selçuklu döneminde savaşa giden askerlere güç kuvvet versin diye geride kalan kadınlar tarafından yapılan ve savaş meydanına gönderilen Dede çorbası yüz yıllar sonra da aynı köyde bir kez daha yapıldı. İçerisine tavuk eti, nohut ve yufka koyulup kaynatılan üzerine nane, kekik ve kırmızı biberli tereyağı eritilerek harmanlanan çorba coğrafi işaret için gelen uzmanlardan da tam not aldı.
Rivayete göre Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanında Bizans tekfurlarına karşı mücadele etmek için Horasan bölgesinden Bursa yakınlarına gelen 20 (Abdal) gönül erbabından biri ve aynı zamanda köyünde kurucusu olan Abdal Mehmed Dede, köyün erkeklerini toplayıp savaşa götürünce, köyde kalan hanımı Gül Hatun ve beraberindeki diğer kadınlarda Dede çorbası olarak bilinen yemeği pişirip hem köyde dağıtır hem de askerlere güç kuvvet versin diye savaş meydanına gönderilir.

Savaştan zaferle dönen askerler dinlenirken Abdal Mehmed Dede'nin talimatıyla kadınlarda yönetimi ele alır. Bu arada köyde savaş sonrası pişirilen Çullama yemeği de savaştan dönen askerlere dağıtılır.

900 yıllık yemek geleneği yüz yıllar boyunca süre gelip günümüze kadar ulaşır. Kozluören'li kadınlar her yıl 8 martta yaptıkları yemekle Abdal Mehmed Dede'yi hayırla yad edip köyün yönetimini de 1 günlüğüne devralır. Aynı yemekler evlatlarını askere gönderirken adak adayan aileler tarafından evlatları askerden dönünce de yapılıp tüm köye dağıtılır.

900 yıllık geleneksel yemeklerin yapımını halen köylerinden devam ettirdiklerini belirten Kozluören Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ruhsel Demirtaş, "Coğrafi işaret için başvurduk. Sağolsun danışman hocalarımız, BEBKA ve HasTavuk bize destek verdiler. İnşallah iki geleneksel yemeğimiz içinde coğrafi işareti alacağız. Kararlıyız" dedi.

Pişen yemekleri test eden uzman ekibinden uluslararası araştırmacı öğretim görevlisi Mesut Kaplan "Bölgedeki ürünlerin hem hijyen hem de standartları için proje dahilinde yola çıktık. Bu ürünlerimizin bir kısmında coğrafi tescil yapmayı planlıyoruz. Çorba süper olmuş çok beğendim şu anda böyle bir tescil yok coğrafi işareti alır diye düşünüyorum" dedi.

Kozluören Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Fatma Özdaş'ta kadının güçlü olduğunu göstermek adına her yıl bu yemekleri yaptıklarını ifade etti. Özdaş 900 yıl önce Gül Hatun tarafından yapılan geleneksel yemekler için coğrafi işaret aldıkları takdirde tüm Dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Kozluören Köyü Erkek Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Özdaş ise geçmişten bugüne çorbanın hikayesini anlatıp her sene aynı yemeklerin yapılarak Abdal Mehmet Dede'nin kabri başında dualarla yad edildiğini anlattı. "O zamandan bu zamana ramazan aylarında, adaklarda, asker uğurlamalarında ve düğünlerde yapılan çullama yemeği coğrafi işaret yolculuğuna sponsor HasTavuk firması ile çıktığını belirten Özdaş ilerleyen süreçte Dede Çorbası, Yumurta dolması ve Gül Hatun Şerbeti'nin de Kozluören köyü kadınlarınca resmileştirileceğini dile getirdi.

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