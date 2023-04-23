Video Yaşam 94 yaşındaki Ali amcadan Başkan Erdoğan’a duygulandıran dua | Video
94 yaşındaki Ali amcadan Başkan Erdoğan’a duygulandıran dua | Video

94 yaşındaki Ali amcadan Başkan Erdoğan’a duygulandıran dua | Video

23.04.2023 | 15:28

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ali Çiçek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Çiçek ile denk gelen akciğer hastası 94 yaşındaki Ali Akgöz Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a “ Allah’a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim.” diyerek dualar etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ali Çiçek, bayram nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti. Çiçek, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan 94 yaşındaki Ali Akgöz ile denk geldi. Çiçek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Ali Amca'ya iletti. 94 yaşındaki Ali Akgöz, duygulanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan için dua etti. Akgöz, "Nasip et diyorum, Allah'a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’deki kanlı kahvehane baskını güvenlik kamerasında | Video 01:52
İzmir'deki kanlı kahvehane baskını güvenlik kamerasında | Video 23.04.2023 | 16:34
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer adliyeye getirildi | Video 00:23
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer adliyeye getirildi | Video 23.04.2023 | 16:26
Yanarak can veren 2 çocuğun akrabaları: İtfaiyenin ihmali sonucu öldüler | Video 04:02
Yanarak can veren 2 çocuğun akrabaları: "İtfaiyenin ihmali sonucu öldüler" | Video 23.04.2023 | 16:30
Karısını ve akrabasını vuran emekli polis teslim oldu | Video 02:20
Karısını ve akrabasını vuran emekli polis teslim oldu | Video 23.04.2023 | 16:29
Manzarada fotoğraf çektirmek için canlarını hiçe sayıp çitlerden atladılar! | Video 02:21
Manzarada fotoğraf çektirmek için canlarını hiçe sayıp çitlerden atladılar! | Video 23.04.2023 | 16:16
Alaplı’da otomobil ile pat pat çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:29
Alaplı’da otomobil ile pat pat çarpıştı: 2 yaralı | Video 23.04.2023 | 16:16
Sollama yaparken palmiye ağacına çarptı! O anlar kamerada | Video 03:27
Sollama yaparken palmiye ağacına çarptı! O anlar kamerada | Video 23.04.2023 | 15:45
TCG Anadolu’nun İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunuslar eşlik etti | Video 00:10
TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunuslar eşlik etti | Video 23.04.2023 | 15:49
94 yaşındaki Ali amcadan Başkan Erdoğan’a duygulandıran dua | Video 00:52
94 yaşındaki Ali amcadan Başkan Erdoğan’a duygulandıran dua | Video 23.04.2023 | 15:28
İstanbul’un göbeğinde korkutan manzara: Bazen çığlık attığım oluyor | Video 04:47
İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara: "Bazen çığlık attığım oluyor" | Video 23.04.2023 | 14:42
Sollama yaparken palmiye ağacına çarptı | Video 03:27
Sollama yaparken palmiye ağacına çarptı | Video 23.04.2023 | 15:28
Kadıköy’de drift yapan sürücü yakalandı | Video 01:14
Kadıköy'de drift yapan sürücü yakalandı | Video 23.04.2023 | 15:34
Abisini vahşice katlettiği ortaya çıktı: Uykusunda boğazını ve cinsel organını kesmiş | Video 05:27
Abisini vahşice katlettiği ortaya çıktı: Uykusunda boğazını ve cinsel organını kesmiş | Video 23.04.2023 | 14:44
Yüksekova’da bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı | Video 02:44
Yüksekova'da bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı | Video 23.04.2023 | 14:16
Son Dakika: “Thodex” Davası’nda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer’in ifadesi ortaya çıktı | Video 01:43
Son Dakika: “Thodex” Davası’nda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in ifadesi ortaya çıktı | Video 23.04.2023 | 14:15
Deprem bölgesinde afetzede çocuklar için etkinlikler düzenleniyor | Video 03:54
Deprem bölgesinde afetzede çocuklar için etkinlikler düzenleniyor | Video 23.04.2023 | 13:33
Kahramanmaraş’ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video 02:43
Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video 23.04.2023 | 13:05
Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı | Video 00:42
Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı | Video 23.04.2023 | 12:27
PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı | Video 00:43
PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı | Video 23.04.2023 | 12:53
Diyarbakır’da çocuklar iki bayramı coşkuyla bir arada kutladı | Video 05:00
Diyarbakır’da çocuklar iki bayramı coşkuyla bir arada kutladı | Video 23.04.2023 | 12:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA