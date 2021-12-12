Ablasına kurşun yağdırdı, polisi aradı: "Ablamı öldürdüm, gelin alın" | Video

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Antalya’nın Aksu İlçesi’nde ablası ile tartışan bir kişi ablasını tabanca ile vurarak öldürdü. Şahıs olaydan sonra polisi arayarak, “Ablamı öldürdüm gelin alın” diyerek polise teslim oldu.
Olay, Aksu İlçesi Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin bahçe kısmında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ablası Gülderen Çelik ile tartışan K.Ç, çıkan tartışma sonucunda ablasının üzerine kurşun yağdırdı. Abla olay yerinde hayatını kaybederken şahıs polis merkezini arayarak "Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın" dedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.