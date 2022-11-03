Açamadıkları kasayı çalan hırsızlar yakalandı | Video

İstanbul Güngören’de bir tekstil atölyesine giren hırsızlar içerisinde 1 milyon lira bulunan çelik kasayı açamayınca arabaya yükleyip götürdüler. Hırsızlık anları kameralara yansırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güngören Mehmet Nesih Özmen mahallesi Akçaağaç Sokaktaki tekstil atölyesine geçtiğimiz Ağustos ayında giren hırsızlar içerideki çelik kasayı alıp kaçtı. İş yeri sahibi E.N. Emniyete gidip şikayetçi oldu. Polis içerisinde 1 milyon lira olan Çelik kasayı çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinde kimlikleri tespit edilen hırsızlar 3 ay sonra yine çalıntı araca taktıkları sahte plakalı araçla yakalandılar. Hırsızların kullandığı aracın Başakşehir'de çalınan araç olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.