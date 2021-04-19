Video Yaşam Adana'da 4 yaşındaki kızı balkondan sarkan anneden hayrete düşüren sözler!

Adana'da 4 yaşındaki kızı balkondan sarkan anneden hayrete düşüren sözler!

Adana'da 4 yaşındaki kızı balkondan sarkan anneden hayrete düşüren sözler!
19.04.2021 | 10:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Konya'da kuyumcuya silahlı saldır anı görüntüleri ortaya çıktı! 01:38
SON DAKİKA: Konya'da kuyumcuya silahlı saldır anı görüntüleri ortaya çıktı! 19.04.2021 | 12:06
Olası İstanbul ve İzmir depremi ne zaman olacak? Marmara ve Ege'deki depremler büyük depremlerin habercisi mi? 06:09
Olası İstanbul ve İzmir depremi ne zaman olacak? Marmara ve Ege'deki depremler büyük depremlerin habercisi mi? 19.04.2021 | 11:49
Adana'da 4 yaşındaki kızı balkondan sarkan anneden hayrete düşüren sözler! 02:45
Adana'da 4 yaşındaki kızı balkondan sarkan anneden hayrete düşüren sözler! 19.04.2021 | 10:15
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 04:44
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 19.04.2021 | 10:40
Müge anlı canlı yayın izle: 19 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 05:00
Müge anlı canlı yayın izle: 19 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 19.04.2021 | 10:17
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 01:23
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:59
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 01:11
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:01
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 00:19
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 19.04.2021 | 09:40
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 04:37
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 19.04.2021 | 09:24
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 01:33
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 19.04.2021 | 08:38
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 01:05
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 19.04.2021 | 08:38
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 01:35
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 19.04.2021 | 09:01
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 05:30
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 19.04.2021 | 09:01
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 01:27
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 19.04.2021 | 09:13
Bursa'da akaryakıt istasyonunda kahve içenlere büyük şok! 44 bin 100 TL 01:15
Bursa'da akaryakıt istasyonunda kahve içenlere büyük şok! 44 bin 100 TL 19.04.2021 | 08:38
Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı! 02:48
Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı! 19.04.2021 | 08:38
İstanbul'da Kuzey Afrika'dan gelen tozlu yağmur araçları çamurla kapladı! 03:01
İstanbul'da Kuzey Afrika'dan gelen tozlu yağmur araçları çamurla kapladı! 19.04.2021 | 08:37
Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 01:42
Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 19.04.2021 | 08:39
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:32
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 19.04.2021 | 08:39
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 00:08
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 19.04.2021 | 08:39

Adana’da anne ve babası tarafından evde tek başına bırakılan 4 yaşındaki kız çocuğu balkona çıkıp sarkınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Eve gelen annenin, “Ben onu her zaman yalnız bırakıyorum ne olmuş. Neden balkona çıktın bizi rezil ettin” diyerek çevredekilere ve çocuğuna tepki gösterip kızması herkesi hayrete düşürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesinde meydana geldi. Anne Damla T. ile baba Mahsun T. 4 yaşındaki kızları D.T.'yi 2. kattaki evde bırakıp gitti. Aile kapıyı da arkasından kilitledi. Bir süre sonra çocuk balkona çıkıp demir korkuluklardan aşağı sarkmaya başladı. Bunun üzerine komşuları eve çıkıp kız çocuğunu almak istedi ancak kapı kapalı olduğu için eve giremedi. Komşular kız çocuğuna içeri girmesini söyledi ancak çocuk bir türlü içeri girmedi. Komşular bu nedenle polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kız çocuğunu balkondan alıp aşağı indirdi. Daha sonrada anne ve babasına haber verildi. Kız çocuğu anne ve babasının kendisini bırakıp gittiğini balkonda oyun oynadığını söyledi. Bir süre sonra anne Damla T. olay yerine gelip "Ben kızımı her zaman evde tek bırakıyorum ne olmuş" diyerek tepki vermesi herkesi hayrete düşürdü. Damla T. kızını alıp evine götürürken de "Sen niye balkona çıktın bize herkese rezil ettin" diye kızması dikkat çekti.


Komşular ise kızı balkonda görünce düşmemesi için polise haber verdiklerini söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA