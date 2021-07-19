Adana'da "Balotelli" 2 bin 400 liraya satıldı | Video

Adana Demirspor’un yıldız transferi Mario Balotelli’nin isminin yazılı olduğu kurbanlık koyun, Adana'daki pazarda 2 bin 400 liraya satıldı.

Kurban Bayramı öncesinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki kurban almak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti. Vatandaşların kurbanları istedikleri fiyata alabilmek için satıcılarla sıkı pazarlığa tutuştuğu görüldü.

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki kurban pazarında ise satıcı Mustafa Berke Deniz'in üzerine Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli'nin ismini yazdığı koyun pazarın gözdesi oldu.

72 kilogram ağırlığındaki koyun sıkı bir pazarlık sonucu Mustafa Bilir isimli vatandaş tarafından 2 bin 400 liraya satın alındı.

"KOYU ADANA DEMİRSPORLUYUZ"

Mustafa Bilir, sıkı bir Adana Demirspor taraftarı olduğunu, 'Balotelli' yazılı koyunu gördüğünde ise hiç düşünmeden satın aldığını belirterek, "Biz koyu Adana Demirsporluyuz. Murat Sancak başkanımıza da teşekkür ediyoruz Balotelli gibi bir forveti Adana'ya kazandırdı. İsmini görünce dayanamadım. Sağolsun Mustafa kardeşimiz de gerekeni yaptı. Rabbim kabul ederse kurban yapacağız" diye konuştu.

"2 GÜNDÜR YAZILI BEKLİYORDU"

Satıcı Mustafa Berke Deniz de 'Balotelli' yazılı koyuna ilginin çok olduğunu kaydederek, "Adana Demirsporluyum ve sıkı bir Adana Demirspor taraftarı abimize sattık. 2 gündür böyle bekliyordu. Allah utandırmasın. 72 kilogram koyunu 2 bin 400 liraya sattık. Dün de birisiyle 50 lira için pazarlığı bozduk ama abimize kısmetmiş" ifadelerini kullandı.