Video Yaşam Adana'da başkasıyla evlendirilmek istenen genç kız sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu | Video

Adana'da başkasıyla evlendirilmek istenen genç kız sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu | Video

Adana'da başkasıyla evlendirilmek istenen genç kız sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu | Video
19.03.2021 | 10:49

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Adana’da amcasının oğluyla nişanlandırılan genç kız, sevgilisiyle el ele 4. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde 17 Mart akşamı meydana geldi. 4 katlı evin 4. katının mutfak penceresinden aşağı düşen Bayram T. (20) ve B. D. (17) ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bayram T. ile B. D.'nin birbirini sevdiği ancak B.D.'nin ailesinin genç kızı amcasının oğluyla bir süre önce nişanlandığı öğrenildi. Olay günü de ailesiyle birlikte nişanlısının evindeyken B.D.'nin sevdiği Bayram T. ile kaçtığını bunu öğrenen ailenin de çifti bulmak için harekete geçtiği belirlendi. B.D.'nin ağabeyi İbrahim D. kız kardeşinin Bayram T.' ile birlikte ablasının evinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine İbrahim D. akrabalarıyla birlikte bu eve gitti. Bu arada Bayram T. ve B.D. gelenleri görünce 4. kattaki mutfak penceresine çıktı. Bayram T.'nin dayısı Enver T. gençleri ikna etmek için mutfağa girdiği sırada çift ele ele vererek pencereden kendilerini boşluğa bıraktı. Genç kız ve arkadaşı yere çakılırken, akrabaları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bayram T. ve B.D.'nin kemiklerinin ve kafatasının kırıldığı bilinçleri kapalı olarak yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Gençlerin kendine gelip ifadesi alınana kadar olayın intihar girişimi olarak değerlendirilmesine karar verilirken, olay yerindeki dayı Enver T. ve genç kızın ağabeyi İbrahim D.'nin de ifadesi alındı. Enver T.'nin ifadesinde genç kızın ağabeyinin kendisini arayarak kız kardeşini sorduğunu Bayram T.'nin kaçırdığını söylediğini bunun üzerine kendisinin de çifti aramaya başladığını evde bulduğunu ancak onlarla konuşmadan çiftin el ele atladığını söylediği öğrenildi. İbrahim D.'nin ise kız kardeşinin amcasının oğlu ile nişanlı olduğunu ancak Bayram T. tarafından kaçırıldığını onu ararken buldukları sırada düştüklerini gördüğünü söylediği belirlendi.

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