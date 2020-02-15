Video Yaşam Adana'da ele geçirilen 3.5 Milyon TL'lik kobra zehri böyle görüntülendi | Video

Adana'da ele geçirilen 3.5 Milyon TL'lik kobra zehri böyle görüntülendi | Video

Adana'da ele geçirilen 3.5 Milyon TL'lik kobra zehri böyle görüntülendi | Video
15.02.2020 | 10:46

Adana'da güvenlik güçlerinin bir emlakçıya yaptığı operasyon sonucu piyasa değeri 3.5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesindeki bir emlakçı da kobra zehri olduğuna dair bilgi alan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri adrese şok baskın düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 314 tüp zehir ele geçirildi. Güvenlik güçleri ayrıca iş yerinde bulunan 4 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y. emniyetteki ifadelerinde kobra zehrini M.E. isimli kişiden aldıklarını söyledi. Gözaltına alınan M.E. ise suçlamayı kabul etmeyerek O.U.'nun kendisini arayarak ellerinde bulunan zehri satmasını teklif ettiğini söyledi. Polisin el koyduğu 314 tüp kobra zehrinin de sahte olup olmadığını anlamak adına için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi. 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.


KANSER HASTALIĞI VE KOZMETİK DE KULLANILIYOR
Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu ve küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu belirtiliyor.

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