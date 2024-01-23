Adana’da gümrük kaçağı: 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi | Video
Adana’da bir depoya yapılan operasyonda 5 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron ile 6 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Bunun üzerine depoya baskın yapan ekipleri 5 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron, 6 bin 500 paket gümrük kaçacağı sigara, 225 kilogram da kaçak tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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