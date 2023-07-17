Adana'da güzellik merkezine silahlı saldırı: 4 yaralı | Video 17.07.2023 | 14:59 Adana’da bir kişinin güzellik merkezine gelerek silahlı saldırıda bulunması sonucu 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre güzellik merkezine saat 14.00 gibi gelen bir kişi içeri girip rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu, Özlem Arslan, Nazlı Çelik, Recep Tayyip Bolat ve Emre Tarim yaralandı. Zanlı ise olaydan sonra kaçtı. Güzellik merkezinde bulunan diğer kişilerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Adana Şehir ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Recep Tayyip Bolat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.