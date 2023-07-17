Adana'da güzellik merkezine silahlı saldırı: 4 yaralı | Video
Adana’da bir kişinin güzellik merkezine gelerek silahlı saldırıda bulunması sonucu 4 kişi yaralandı.
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