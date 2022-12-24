Video Yaşam Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı | Video
Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı | Video

Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı | Video

24.12.2022 | 09:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2’si ağır 10 yaralı | Video 01:45
İşçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı | Video 24.12.2022 | 09:09
Kocaeli’de kadın cinayeti! Restoranda silahla vurularak öldürüldü | Video 01:34
Kocaeli'de kadın cinayeti! Restoranda silahla vurularak öldürüldü | Video 24.12.2022 | 09:07
Adana’da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı | Video 02:20
Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı | Video 24.12.2022 | 09:03
Eğlence mekanından çıkartılınca dehşet saçtı: 1 ölü | Video 02:49
Eğlence mekanından çıkartılınca dehşet saçtı: 1 ölü | Video 24.12.2022 | 09:03
ABD’de kar fırtınası: 3 ölü | Video 00:49
ABD’de kar fırtınası: 3 ölü | Video 24.12.2022 | 00:21
CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video 02:40
CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video 23.12.2022 | 21:09
Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti! | Video 26:59
Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti! | Video 23.12.2022 | 18:56
Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video 05:26
Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video 23.12.2022 | 18:10
74’lük dede kış ortasında denize girdi | Video 03:05
74'lük dede kış ortasında denize girdi | Video 23.12.2022 | 17:49
Üniversite personeline silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 00:45
Üniversite personeline silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 23.12.2022 | 16:33
Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 53,2 ton sülfürik asit ele geçirildi | Video 00:35
Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 53,2 ton sülfürik asit ele geçirildi | Video 23.12.2022 | 15:53
Tunceli’de 6 EYP ve 180 kilo patlayıcı madde böyle imha edildi | Video 00:20
Tunceli’de 6 EYP ve 180 kilo patlayıcı madde böyle imha edildi | Video 23.12.2022 | 15:53
Husumetlisinin işlettiği büfeyi, benzin döküp ateşe verdi | Video 01:32
Husumetlisinin işlettiği büfeyi, benzin döküp ateşe verdi | Video 23.12.2022 | 15:19
Pendik’te silahlı saldırgan, tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı | Video 02:04
Pendik’te silahlı saldırgan, tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı | Video 23.12.2022 | 15:07
Eyüpsultan’da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine ulaşıldı | Video 06:50
Eyüpsultan'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine ulaşıldı | Video 23.12.2022 | 14:50
Kastamonu’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 00:38
Kastamonu'da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 23.12.2022 | 14:34
Yalova’da kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 00:37
Yalova'da kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 23.12.2022 | 14:21
Sözlü tartışma kavgaya döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 00:19
Sözlü tartışma kavgaya döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 23.12.2022 | 14:04
Müge Anlı yardım etti, Ezel Bayraktar cast ajansına kayıt oldu! | Video 10:33
Müge Anlı yardım etti, Ezel Bayraktar cast ajansına kayıt oldu! | Video 23.12.2022 | 13:05
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 02:42
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 23.12.2022 | 10:23

Adana'nın Kozan kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza ilçeye bağlı Tavşantepe mahallesi Kanalboyu sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şahin yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde duran Necati Eroğlu'ya ait otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. Araçta bulunan Hakkı Şahin (50) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine Sağlık, Polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Yaralı sıkıştığı yerden CANKUR ekiplerince çıkarıldı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince yapılırken yaralı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA