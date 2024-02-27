Video Yaşam Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video
Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video

Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video

27.02.2024 | 16:05

Adana’da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 10 kilo 564 gram bonzai, 1 kilo 214 gram metafetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirirken 28 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. İklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretilen bir eve çok sayıda farklı ikametlere operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 47 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramada, 10 kilo 564 gram bonzai, 1 kilo 214 gram metamfetamin, 7 bin 826 uyuşturucu hap, 2 kilo 846 gram esrar, 284 kök Hint keneviri, 14 gram kokain, 1 rusatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 28'i tutuklandı 19'u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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