Adana’da “Rottweiler” dehşeti: 4 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 14.04.2024 | 12:25 Adana’da annesiyle bayram gezmesinden dönerken 4 yaşındaki kız çocuğu Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Seyhan polisleri köpeğin sahibi ve köpeği gezdiren kişiyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 12 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Ray Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Asel Uğraş annesiyle bayram gezmesinden dönerken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Kız çocuğu köpekten güçlükle kurtarılırken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kız çocuğunun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

"SEYHAN POLİSİ KÖPEĞİ BULDU, ŞAHISLARI DA YAKALADI"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri köpeği bulmak ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonucunda köpeğin Sedat E.'ye ait olduğu belirlendi. Polis Sedat E.'yi gözaltına aldı. Sedat E. köpeğin kendisine ait olduğunu ancak bir ay önce Mümin K.'ya verdiğini söyledi. Bunun üzerine polis Mümin K.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.