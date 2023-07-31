Video Yaşam Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı | Video
Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı | Video

Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı | Video

31.07.2023 | 10:00

Adana’da polisin yaptığı çalışmada sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen iki şüpheli yakalanıp tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, Seyhan ilçesi Fevzipaşa ve Havuzlubahçe Mahallelerinde satış yaptığı belirlenen Yusuf A. ile Mehmet A.'nın adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 54,27 gram bonzai ile 35 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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