Video Yaşam Adana'daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK'ya ait uçakla İstanbul'a getirildi | Video
Adana'daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK'ya ait uçakla İstanbul'a getirildi | Video

Adana'daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK'ya ait uçakla İstanbul'a getirildi | Video

24.02.2023 | 08:33

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 38 depremzede ve 31 refakatçi Adana'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

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