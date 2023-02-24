Adana'daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK'ya ait uçakla İstanbul'a getirildi | Video
Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 38 depremzede ve 31 refakatçi Adana'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.
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