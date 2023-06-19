Video Yaşam Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin yaşattığı panik kamerada | Video
Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin yaşattığı panik kamerada | Video

Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin yaşattığı panik kamerada | Video

19.06.2023 | 11:35

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğünde deprem cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gece yarısı 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saati 23.59 olarak kaydedilirken derinliği ise 10.15 kilometre olarak ölçüldü. Deprem anında yaşananlar ise bir evde cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde dolapların sallanması ve ailenin yaşadığı panik anları yer aldı.

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