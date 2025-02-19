Video Yaşam Adilcevaz’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı | Video
Adilcevaz’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı | Video

Adilcevaz’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı | Video

19.02.2025 | 09:27

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde hastaneye gitmek isteyen şahısların içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyü yolunda meydana geldi. C.E. yönetimindeki 26 AN 432 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen araç sürücüsü C.E. ile yanında bulunan S.G., B.G., S.B. ve H.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

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