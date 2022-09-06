Video Yaşam Adnan Oktar Davası bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanacak | Video
Adnan Oktar Davası bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanacak | Video

Adnan Oktar Davası bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanacak | Video

06.09.2022 | 09:54

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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanacak. 215 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek.

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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava 11 Ocak 2021'de karar bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülmeye başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik karar duruşması 11 Ocak 2021'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülmüştü. 2 saatte okunan 800 sayfalık 236 sanık hakkındaki kararda, Adnan Oktar'a, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1 bin 75 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme örgüt yöneticisi konumundaki 14 sanığın ise 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Mahkeme bir kısım sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmederken bazı sanıkların ise beraatine karar vermişti. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, usul yönünden kararı bozarak eksikliklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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