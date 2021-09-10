Video Yaşam Afyonkarahisar'da yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi "Herkesten dua bekliyoruz"

Afyonkarahisar'da yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi "Herkesten dua bekliyoruz"

Afyonkarahisar'da yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi
10.09.2021 | 16:47

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Afyonkarahisar'daki TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta meydana gelen yangında 5'inci kattan 2 yaşındaki çocuğunu komşularının aşağıda açtığı battaniyeye bırakan, ardından kendisi atlayan Sultan Gümüş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.  Eşi Mehmet Gümüş, kızının durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herkesten eşim için dua bekliyoruz" dedi.

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Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan apartman sakinleri dairelerinin balkonlarına çıkmak zorunda kaldı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


KIZINI BATTANİYENİN ÜZERİNE BIRAKTI
Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı 2 yaşındaki Sultan Asel Gümüş'ü, 5'inci kat balkonundan komşuların aşağıda açtığı battaniyenin üzerine bıraktı. Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel Gümüş yara almadan kurtuldu. Sultan Gümüş ise aynı şekilde atladığı sırada battaniyenin yırtılması nedeniyle yere düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Sultan Gümüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel Gümüş de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.


'HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ'
Sultan Gümüş'ün eşi Mehmet Gümüş, eşinin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü, kızının durumunun ise iyi olduğunu söyledi. Mehmet Gümüş, "Eşimin ağrıları var, kırıkları var" dedi. Çok kötü bir olay yaşadıklarını anlatan Mehmet Gümüş, "Allah kimsenin başına vermesin. Eşim şu an yoğun bakımda, acil şifa bekliyoruz. Çocuğum iyi çok şükür, onda bir sıkıntı yok. Eşimin de bir an önce iyileşip yanımıza gelmesini istiyorum. Herkesten dua bekliyoruz. Ben evde değildim. Bana telefon geldi, 'Apartmanda yangın çıktı, eşin de hastanede' dediler. Ben de arabayla bir an önce geldim, çocuğumuun yanına gittim" dedi.


'İNŞALLAH BİR AN ÖNCE İYİLEŞİP YANIMIZA GELİR'
Eşinin iyileşip evine dönmesini beklediğini aktaran Mehmet Gümüş, "Bir defa gördüm, iyi çok şükür kendinde. Arıları var, kırıkları var, bayağı zedelenme var. İnşallah bir an önce iyileşip yanımıza gelir. Ameliyatının iyi geçtiğini söylediler. Birkaç gün sonra servise çıkma ihtimalini söyleyecekler. Hayırlı haberler almayı bekliyoruz" diye konuştu.

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