Ağrı'da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi | Video

Ağrı’da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesi ve Murat Nehri'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu.Ayçiçekleri arasından süzülen ışıkların oluşturduğu manzara kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar da bu manzaranın tadını çıkardı.