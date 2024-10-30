Video Yaşam Ağrı'da mest eden sonbahar manzarası | Video
Ağrı'da mest eden sonbahar manzarası | Video

Ağrı'da mest eden sonbahar manzarası | Video

30.10.2024 | 13:57

Ağrı’da sonbaharın son günlerine doğru ağaçlardan düşen ve toprağı örten yapraklar manzarasıyla göz kamaştırdı.

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Ağrı'da, sonbahar renklerine boyanan ağaçlardan düşen ve adeta bahçeleri örtü gibi saran yapraklar görsel şölen sundu. Dört mevsimin belirgin bir şekilde gözlemlendiği ve her mevsimin manzarasıyla büyülediği kentte, vatandaşlar bahçelerinde kış temizliği yapmak için kolları sıvadı.
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