Aksaray’da ölen hemşire soruşturmasında doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı | Video
Aksaray’da 2 gün önce doktor arkadaşının yaşadığı rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybeden hemşirenin soruşturmasında doktor arkadaşı ve hastane müdürü gözaltına alındı. Özel hastaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri, bilgisayar ve bazı belgelere el koydu.
DOKTOR VE HASTANE MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri İnova Hastanesi Müdürü Çiğdem Ö. ve genç hemşirenin erkek arkadaşı H.İ.A.'yı evlerine düzenlediği operasyonla genç hemşireyi intihara teşvik iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan doktor ve hastane müdürü sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken emniyetteki sorguları halen sürüyor.
"KIZIMI ÖLDÜRDÜLER, BU KADIN CİNAYETİ"
Morg önünde basın mensuplarına olayı anlatan baba Salim Tuncel, "Benim kızımın evinin yatak odasına kadar giriyorlar. Orada ne oldu bilmiyorum. Sonra hastaneye gitmişler, hastanede benim kızımın artık nasıl bir resimlerini gösterdilerse İbrahim bey ile resimlerini bütün hastaneye ifşa etmişler. Zaten o günde çıkışını almış, istifa etmiş. En son İbrahim bey ile görüşmek için evine gitmiş. Evde ne oluyor ne bitiyor bu konuda hiçbir malumatımız yok. Çocuğum aklı başında bir çocuk. Herkes tanır çocuğumu. Kendini atacak bir yapıda çocuk değil. 7. kattan hangi cesaretle kim atlar? Bana göre baba olarak bu kadın cinayeti. Koskoca insanlar 25 yaşındaki kız ile mi uğraşıyorlar? Hastanede resimleri neden ifşa ediliyor. Evine neden haneye tecavüz yapılıyor. Çiğdem, Türkcan ve hastane başhekimi benim kızımın evine gelmişler. Benim kız da korkusundan arkadaşına anlatıyor. O da polise git demiş ama kızım, 'sabah istifa edeceğim gerek yok' demiş. Hastaneye bir varıyor ki kızımın bütün resimlerini ifşa ediyorlar. Artık nasıl bir resim ben de bilmiyorum" dedi.
Aksaray Adliyesine gelen baba Salim Tuncel burada da olayı devletin takip ettiğini belirterek, "Devletimiz takip ediyor. Kızımı öldürdüler, bu kadın cinayeti. Bu kadar özetleyeceğim. Herkes parasına puluna güvendi ve çocuğumu harcadı. En son Salı günü görüştük. Hatta Pazar günü geçim nedeniyle eve gelecekti kızımla gezmeyi düşünüyordum" diye konuştu.
BABA TUNCEL SOSYAL MEDYADAN YALVARDI
Baba Tuncel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Ben kadın cinayeti kurbanı Saliha Tuncel'in babasıyım. Adalet için bana yardım edin, Aksaray İnova Hastanesinde kızıma kumpas kurup katlettiler. Herkese sesleniyorum. Tüm Türkiye kızımın adaleti için kızımın katillerini bulun. Size yalvarıyorum. Kızımın adaleti için kadın cinayetine dur diyelim. Katiller elini kolunu sallayarak ve ben zenginim dilerek gezmesin" paylaşımında bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
00:58
00:25
Sarıkamış’ta boz ayı ile 3 yavrusu kameraya böyle yansıdı | Video 26.05.2023 | 16:31
01:21
Annesine mesaj atan kişiyi vurdu! | Video 26.05.2023 | 15:14
01:18
Düzce'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı | Video 26.05.2023 | 14:06
03:05
01:22
"Kız arkadaşıma baktın" kavgasında sandalyeler havada uçuştu | Video 26.05.2023 | 13:42
07:28
02:17
Kaleiçi'nde tarihi ev küle döndü | Video 26.05.2023 | 11:16
02:03
03:49
PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda 24 kişi adliyede | Video 26.05.2023 | 10:53
01:10
01:37
Kayseri'de minibüs yaşlı kadına böyle çarptı | Video 26.05.2023 | 10:59
04:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 26.05.2023 | 10:46
00:18
00:30
Malatya’da 3 kilo 830 gr metamfetamin ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:20
00:18
01:30
Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:08
02:02
00:52
Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video 26.05.2023 | 09:59