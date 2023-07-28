Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu, 4 kişi yaralandı | Video

Olay, dün gece saat 21:00 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak-verecek olayı bulunan Ahmet N. Ve kardeşi Bilal N. dükkanın önünde otururken husumetlileri olan Tuğberk M. ve Nadir A. ile karşılaştı. Tuğberk M. ve Nadir A.'nın silah çekmesi üzerine Ahmet N. ve Bilal N.'de silah ile karşılık verdi. Silahlı çatışma amatör kameralara yansırken olayda 4 kişi yaralandı. 4 kişinin yaralandığı olay amatör kameralara yansıdı.Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.