Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu, 4 kişi yaralandı | Video
Bursa’da alacak-verecek olayında silahlar konuştu. 4 kişi yaralandı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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