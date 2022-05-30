Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama | Video

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, ‘Müsilaj’ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.