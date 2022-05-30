Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama | Video

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ‘Müsilaj’ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sahil kentlerinde mafya tipi suç örgütleri ile bu suç örgütlerine silah temin eden gruplara 'Müsilaj' operasyonu düzenlendi. Alanya'da operasyon çerçevesinde 8 adrese yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 8 adet şarjör, değişik çaplarda 104 adet mermi ve 96 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi.Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.