Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü | Video

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü İsmail Kışlaoğlu (36), yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan N.G. isimli kadın ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.