Video Yaşam Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü | Video
Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü | Video

Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü | Video

04.05.2022 | 21:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü | Video 00:15
Alanya’da şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü | Video 04.05.2022 | 21:44
Ukrayna ordusu, Donetsk’teki petrol deposunu vurdu | Video 01:26
Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu | Video 04.05.2022 | 18:14
Seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden yola savruldu... Korku dolu anlar kamerada | Video 00:59
Seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden yola savruldu... Korku dolu anlar kamerada | Video 04.05.2022 | 17:54
Antalya’da faciadan dönüldü! Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü | Video 01:58
Antalya'da faciadan dönüldü! Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü | Video 04.05.2022 | 15:20
Sahilde fotoğraf çekilirken düştüğü Boğaz’da kayboldu | Video 02:20
Sahilde fotoğraf çekilirken düştüğü Boğaz'da kayboldu | Video 04.05.2022 | 14:30
Sultangazi’de bıçaklı kavga sonrası linç girişimi | Video 01:11
Sultangazi'de bıçaklı kavga sonrası linç girişimi | Video 04.05.2022 | 14:30
Şehir merkezinde ayı paniği! Su doldurmaya gelen vatandaşlar ayıyla burun buruna geldi | Video 02:15
Şehir merkezinde ayı paniği! Su doldurmaya gelen vatandaşlar ayıyla burun buruna geldi | Video 04.05.2022 | 12:35
Bursa’da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada | Video 01:35
Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada | Video 04.05.2022 | 12:28
Antalya’da evin bahçesine giren domuz ev sahibini neye uğradığını şaşırttı | Video 00:52
Antalya’da evin bahçesine giren domuz ev sahibini neye uğradığını şaşırttı | Video 04.05.2022 | 12:35
Konya’daki fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:05
Konya'daki fabrikadaki kundaklama ve patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.05.2022 | 12:28
Yalova’ya şehit ateşi düştü | Video 01:02
Yalova’ya şehit ateşi düştü | Video 04.05.2022 | 12:25
Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü | Video 00:50
Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü | Video 04.05.2022 | 12:06
Nişanlısı tarafından katledilen Nuray Demir’in mezarında hüzünlü bayram | Video 00:18
Nişanlısı tarafından katledilen Nuray Demir’in mezarında hüzünlü bayram | Video 04.05.2022 | 12:10
Çaldığı bisikletle 24 kilometre yol yapan hırsız yakalandı | Video 00:33
Çaldığı bisikletle 24 kilometre yol yapan hırsız yakalandı | Video 04.05.2022 | 11:57
Kurumaya başladı, rengarenk oldu...Kellah Gölü’nden kartpostallık görüntüler | Video 03:32
Kurumaya başladı, rengarenk oldu...Kellah Gölü'nden kartpostallık görüntüler | Video 04.05.2022 | 11:58
Adana’da hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 02:33
Adana’da hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 04.05.2022 | 11:57
Kütahya’da yaban hayatı fotokapana yansıdı | Video 00:55
Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı | Video 04.05.2022 | 10:45
Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı | Video 00:49
Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı | Video 04.05.2022 | 10:42
Saklı cennet Yedigöller’de mest eden manzara | Video 05:47
Saklı cennet Yedigöller’de mest eden manzara | Video 04.05.2022 | 10:42
3 kızını vahşice öldüren koca, eşine kuma teklif etmiş | Video 04:58
3 kızını vahşice öldüren koca, eşine kuma teklif etmiş | Video 04.05.2022 | 10:44

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü İsmail Kışlaoğlu (36), yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan N.G. isimli kadın ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA