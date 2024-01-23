Alçı levhalar arasında 30 bin paket kaçak sigara yakalandı | Video 23.01.2024 | 10:43 Edirne’de bulunan Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo sınır kapısına giriş yapan tırda alçı levhalara gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'den Bulgaristan'a giren Türk vatandaşı olan sürücü, Türkiye'den Fransa'ya taşınan alçı inşaat levhalarına ilişkin belgeleri sundu. Araç kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi.600 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.Tırda yoğunluk görülmesi üzerine özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargoda şüpheli yoğunluk alanları tespit etti. Gümrük görevlilerinin yaptığı fiziki kontrolde, tamamı yabancı etiketli üç markaya ait 30 bin paket (600 bin adet) sigaraların özel olarak kesilen 5 alçıpan palet içinde saklandığını keşfetti.Bulgaristan Gümrükler bakanlığı ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 87 bin Euro olduğu belirtildi. Alçıpanlar arasında çıkan sigaralar ile ilgili, Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.2024 yılı başından itibaren 1 milyon 453 bin paketten fazla Tekel bandrollü kaçak sigaranın Kapitan Andreevo gümrük memurları tarafından yakalandığı belirtildi.