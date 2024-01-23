Alçı levhalar arasında 30 bin paket kaçak sigara yakalandı | Video
Edirne’de bulunan Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo sınır kapısına giriş yapan tırda alçı levhalara gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara bulundu.
600 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.
Tırda yoğunluk görülmesi üzerine özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargoda şüpheli yoğunluk alanları tespit etti. Gümrük görevlilerinin yaptığı fiziki kontrolde, tamamı yabancı etiketli üç markaya ait 30 bin paket (600 bin adet) sigaraların özel olarak kesilen 5 alçıpan palet içinde saklandığını keşfetti.
Bulgaristan Gümrükler bakanlığı ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 87 bin Euro olduğu belirtildi. Alçıpanlar arasında çıkan sigaralar ile ilgili, Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.
BİR MİLYON 450 BİN PAKET SİGARA YAKALANDI
2024 yılı başından itibaren 1 milyon 453 bin paketten fazla Tekel bandrollü kaçak sigaranın Kapitan Andreevo gümrük memurları tarafından yakalandığı belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını "Hulk" buldu | Video 23.01.2024 | 10:06
00:23
Alçı levhalar arasında 30 bin paket kaçak sigara yakalandı | Video 23.01.2024 | 10:43
03:04
01:17
Adana’da gümrük kaçağı: 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi | Video 23.01.2024 | 10:22
02:07
Meteoroloji'den 10 kente sarı kodlu uyarı! Yoğun kar bekleniyor... | Video 23.01.2024 | 10:25
00:42
01:54
İş kadını Yasemin Sadıkoğlu’nun darp edilme anı kamerada | Video 23.01.2024 | 09:45
04:27
Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video 23.01.2024 | 09:21
00:43
Arazi kavgasında ölen kardeşlerin görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.01.2024 | 09:31
01:45
Sındırgı’da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti | Video 23.01.2024 | 09:21
05:30
00:35
05:31
Isparta’da ev yangını: Alevler geceyi aydınlattı | Video 23.01.2024 | 08:29
04:13
Erzincan’da kar yağışı vatandaşları sevindirdi | Video 23.01.2024 | 08:28
01:02
Kafes-32 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 23.01.2024 | 08:43
01:55
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 23.01.2024 | 08:43
03:46
Kadıköy'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 23.01.2024 | 08:28
01:55
Avcılar’da çöp evden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu | Video 23.01.2024 | 08:28
01:31
Kırgızistan’da 7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşananlar kameralara yansıdı 22.01.2024 | 22:38
01:56
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti kamerada 22.01.2024 | 17:49