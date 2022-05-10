Video Yaşam Ankara polisinden “Kurular” operasyonu | Video
Ankara polisinden “Kurular” operasyonu | Video

Ankara polisinden “Kurular” operasyonu | Video

10.05.2022 | 12:47

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Ankara’da kurdukları yasadışı örgüt ile uyuşturucu ve silah ticareti yapan örgüt lideri O.K. ile 16 kişiye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 7’si ara yakalama olmak üzere toplam 33 olaya karıştıkları tespit edildi. Suç örgütünün il dışından getirdikleri uyuşturucular kiraladıkları günübirlik evlerden satış yaptıkları ortaya çıktı. Yakalanacağını anlayan örgüt üyesi aracına binerek kaçmaya çalıştığı sırada operasyonda görevli polis aracına çarptı. Kısa süren kovalamanın ardından örgüt üyesi gözaltına alınırken zanlının kaçmaya çalıştığı araçtan silah ve uyuşturucu madde çıktı.

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç örgütlerine yönelik kapsamlı çalışmasında; kendilerine "Kurular" adı veren suç örgütünün uyuşturucu ve silah ticareti yaptıklarını belirledi. Organize polisinin Kurular suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.

UYUŞTURUCULAR GÜNÜBİRLİK EVLERDEN PİYASAYA SÜRÜLDÜ
Liderliğini O.K. yöneticiliğini O.Ö.' nün yaptığı suç örgütü polise yakalanmamak için önlem amaçlı küçük gruplar halinde geceleri hareket ettikleri ortaya çıktı. Örgüt il dışından getirdikleri uyuşturucuları örgütü lideri O.K. ve O.Ö.'nün bildigi zula tabir edilen evlerde sakladıkları tespit edildi. Örgüt, zuladan aldıkları uyuşturucuları günlük kiralık evler veya eskort tabir edilen kadınların evlerini kullanarak satışa hazir hale getirip üyeler üzerinden sattı. Suç örgütü bölgelerinde hakimiyet sağlamak için karşı gruplarla silahlı çatışmaya girdikleri tespit edildi.

10 GÖZALTI
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç örgütünün silah ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere 33 ayrı olaya karıştıkları tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde 4'dü cezaevinde bulunan 16 kişiye yönelik operasyon 10 kişi gözaltına alındı.

POLİS ARACINA ÇARPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
Yapılan gözaltı işlemleri sırasında Altındağ bölgesinde sorumlu suç örgütü üyesi M.Y. görevli personelin bulunduğu polis otosuna çarparak kaçtı.Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan M.Y. gözaltına alınırken araç içerisinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Çankaya bölgesinden sorumlu A.C.K. ise; yakalama sırasında üzerinde kendi resmi olan başkasına ait sahte kimliği gösterdi. Ankara ve Diyarbakir'da bulunan 12 adrese yapılan aramalarda; 1 aranan şüpheli, 2 adet ruhsatsız tabanca, 123 adet fişek, 1 adet başkasına ait kimlik, 33 adet sentetik hap, 3 adet payp, 3,05 gram esrar, 15,48 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 500 dolar ve 7 bin 730TL ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜST ÜSTE OPERASYON
Organize polisi,suç örgütünün faaliyetlerini tespit amacıyla 17 ara delillendirme yakalaması gerçekleştirdi. bu kapsamda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayı da fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 27,3 gram esrar, 20 gram eroin, 100.28 gram metamfetamin, 0,66 gram PC uyusturucu, 28 adet regapen ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Suç örgütünün yöneticisi O.Ö.ve 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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