Video Yaşam Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi | Video
Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi | Video

Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi | Video

11.01.2024 | 16:25

Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, 3 bin 730 adet tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığını engellemek üzere yürüttükleri çalışmalarda, etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğunu tespit ettikleri Etimesgut ve Sincan İlçelerinde bulunan 2 adrese 9 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda, 3 bin 730 adet tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi.
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