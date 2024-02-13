Ankara'da feci olay: Tıra yaslanan vatandaş ezilerek hayatını kaybetti | Video 13.02.2024 | 13:35 Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaslandığı tırın sürücünün farketmeyerek hareket etmesi ile altında kalan bir kişi ezilerek hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre kaza, Polatlı İlçesi Ankara-Eskişehir Yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran bir tıra yaslandığı iddia edilen Mesut Yılanlı (45) isimli şahıs sürücünün farketmeyerek hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Mesut Yılanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerin MOBESE'den tespit ettiği tır ise Temelli'de durduruldu. Kazayı fark etmediği öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.