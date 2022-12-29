Video Yaşam Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı | Video
Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

29.12.2022 | 00:16

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Ankara'nın Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Hamzalar Kavşağında silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

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