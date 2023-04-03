Anne, oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti: Korku dolu anlar kamerada | Video
Düzce'de çocuğu eski eşi tarafından kaçırılan kadın, aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitti. Oğlu için aracı durdurmak isteyen kadın, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk anları ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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