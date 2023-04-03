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Anne, oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti: Korku dolu anlar kamerada | Video

Anne, oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti: Korku dolu anlar kamerada | Video

03.04.2023 | 11:22

Düzce'de çocuğu eski eşi tarafından kaçırılan kadın, aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitti. Oğlu için aracı durdurmak isteyen kadın, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk anları ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski eşi S.Ş. ile görüşen A.O.Ş., 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirdi. A.O.Ş. uzaklaştığı sırada S.Ş. aracın kaputuna tutunarak gitmesini engellemeye çalıştı. A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadı. Durumu fark eden mahalle sakinleri de aracın peşine düştü. Yolculukta zaman zaman korku dolu anlar da yaşandı. D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı.

Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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