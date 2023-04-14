Anne ve kızına çarpan 12 yaşındaki motosikletli: "Babam beni öldürür" | Video

Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen gelen kazada, ters yönde seyrederken anne ve kızına çarpıp yaralanmasına neden olan motosikletli genç, polisten kaçarken aracını devirdi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.