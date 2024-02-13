Antalya merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu; 14 gözaltı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesi merkezli Adana, İzmir, Konya illerinde suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri tarafından Manavgat merkezli olmak üzere Adana, İzmir, Konya illerinde çok sayıda adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çıkar amaçlı suç örgütü lideri S.T. ile örgüt mensupları M.R.G., İ.S., H.Ö., N.T., M.S., M.M.A., R.G., O.O., C.M., Ç.Ö., B.A., C.T. ve M.D. 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak', 'nitelikli yağma', 'yasa dışı silah ticareti', 'fuhşa yer ve imkan sağlama', 'insan ticareti', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek, bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.
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