Antalya'da hortum böyle geldi, tarım alanları zarar gördü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum tarım alanlarına zarar verdi, evlerin güneş panellerini yerinden söktü. Bir aracın üzerine düşen güneş paneli sebebiyle araçta bulunan bir çocuk hafif yaralandı.
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