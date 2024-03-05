Video Yaşam Antalya'da hortum böyle geldi, tarım alanları zarar gördü
Antalya'da hortum böyle geldi, tarım alanları zarar gördü

Antalya'da hortum böyle geldi, tarım alanları zarar gördü

05.03.2024 | 19:32

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum tarım alanlarına zarar verdi, evlerin güneş panellerini yerinden söktü. Bir aracın üzerine düşen güneş paneli sebebiyle araçta bulunan bir çocuk hafif yaralandı.

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