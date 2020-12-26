Antalya'da ilginç olay! 'Gel çay içelim' teklifiyle intihardan vazgeçti! | Video

Antalya'da şaşkına çeviren bir olay gerçekleşti! Kimliği belirsiz kişi, Şarampol Alt Geçit'in korkuluklarına çıkıp intihara kalkıştı. Durumu gören çevredekiler, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Eliyle kafasına vuran, "Ölmek istiyorum" diyen kişi, çevredekilerin "Gel çay içelim kafamız yerine gelsin" demesi üzerine intihardan vazgeçti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.