Video Yaşam Antalya'da korkutan görüntü! Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan asit bulutu kamerada

Antalya'da korkutan görüntü! Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan asit bulutu kamerada

Antalya'da korkutan görüntü! Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan asit bulutu kamerada
14.06.2021 | 08:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı'da şoke eden itiraflar Boynunda tırnak izleri gördüm' Müge Anlı'dan tepki İnanamıyor... Gerçekten inanamıyorum! 22:13
Müge Anlı'da şoke eden itiraflar "Boynunda tırnak izleri gördüm' Müge Anlı'dan tepki "İnanamıyor... Gerçekten inanamıyorum!" 14.06.2021 | 11:26
Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video 00:18
Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla ilgi odağı oldu | Video 14.06.2021 | 11:18
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi | Video 04:22
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi | Video 14.06.2021 | 11:06
Askerlik şubesinde korona paniği | Video 01:52
Askerlik şubesinde korona paniği | Video 14.06.2021 | 11:06
Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video 01:09
Kapısız otomobille tehlike saçmıştı. Cezadan kaçamadı | Video 14.06.2021 | 11:07
Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu, belgeselleri aratmadı | Video 07:16
Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu, belgeselleri aratmadı | Video 14.06.2021 | 10:14
Çekmeköy’de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu | Video 00:22
Çekmeköy’de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu | Video 14.06.2021 | 10:29
Kadıköy’de seyyar satıcıyla zabıta arasındaki kavga kamerada | Video 01:23
Kadıköy’de seyyar satıcıyla zabıta arasındaki kavga kamerada | Video 14.06.2021 | 10:29
Sadaka kutusunu bile çalan hırsızlar yakalandı | Video 01:08
Sadaka kutusunu bile çalan hırsızlar yakalandı | Video 14.06.2021 | 10:34
Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! 'Müge Anlı beni bulamaz' diye meydan okumuştu... Sıcak gelişme 06:20
Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! 'Müge Anlı beni bulamaz' diye meydan okumuştu... Sıcak gelişme 14.06.2021 | 10:17
Besicilerin yayla mesaisi devam ediyor | Video 01:42
Besicilerin yayla mesaisi devam ediyor | Video 14.06.2021 | 09:32
Antalya'da korkutan görüntü! Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan asit bulutu kamerada 06:04
Antalya'da korkutan görüntü! Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan asit bulutu kamerada 14.06.2021 | 08:57
Adana'da park halindeki otomobil, kundaklandı 01:41
Adana'da park halindeki otomobil, kundaklandı 14.06.2021 | 09:09
Bursa'da sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokakları su bastı 01:21
Bursa'da sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokakları su bastı 14.06.2021 | 08:57
Muğla'da korku dolu anlar! Kereste atölyesi alev alev böyle yandı 01:45
Muğla'da korku dolu anlar! Kereste atölyesi alev alev böyle yandı 14.06.2021 | 08:57
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor | Video 03:49
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor | Video 14.06.2021 | 09:00
Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 02:46
Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 14.06.2021 | 08:59
Adana'da tartıştığı üvey babasını 3 yerinden bıçaklayan genç kaçtı 01:31
Adana'da tartıştığı üvey babasını 3 yerinden bıçaklayan genç kaçtı 14.06.2021 | 08:57
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 14 Haziran Pazartesi DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (14 Haziran Pazartesi) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 14.06.2021 | 06:43
Fabrikadan sızıp havayla karışan nitrik asit gökyüzünü turuncuya boyandı | Video 04:34
Fabrikadan sızıp havayla karışan nitrik asit gökyüzünü turuncuya boyandı | Video 14.06.2021 | 08:25

Antalya Organize Sanayi Bölgesi?nde temizlik kimyasalları üretimi yapılan fabrikanın asit tankı patlayınca gökyüzünü asit dumanı kapladı. Hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 20.00 sıralarında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. sokakta temizlik ürünleri ve temizlik kimyasalları üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrika bahçesinde bulunan asit tankının patlaması sonucu içinde bulunan kimyasal sızmaya başladı. Sızan asidin dağılması sonucu havada sarı ve kırmızı renkli asit dumanı oluştu. Olayın ihbar edilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanma olmazken, hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.


İTFAİYE 'SIZDIRMA' YÖNTEMİ İLE MÜDAHALE ETTİ
İtfaiye ekipleri 'yağmurlama' diye adlandırılan yöntemle asit yoğunluğunu seyrekleştirmek için sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Olayın yaşandığı fabrikaya gelen OSB Bölge Müdürü İlhan Metin çalışmaları inceledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA