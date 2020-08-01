Video Yaşam Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada!

Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada!

Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada!
01.08.2020 | 20:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada! 00:44
Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada! 01.08.2020 | 20:00
Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi! Olay video büyük tepki aldı | Video 00:15
Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi! Olay video büyük tepki aldı | Video 01.08.2020 | 18:31
Samsun'da kurbanlık boğanın park halindeki aracın üstünden geçtiği anlar olay oldu | Video 00:39
Samsun'da kurbanlık boğanın park halindeki aracın üstünden geçtiği anlar olay oldu | Video 01.08.2020 | 17:00
Songül Karlı'dan flaş Müge Anlı açıklaması! Her şeyi canlı yayında... | Video 01:32
Songül Karlı'dan flaş Müge Anlı açıklaması! Her şeyi canlı yayında... | Video 01.08.2020 | 16:03
İstanbul Ataşehir'de kasapta kıyma çekme sırası kavgası | Video 00:30
İstanbul Ataşehir'de kasapta kıyma çekme sırası kavgası | Video 01.08.2020 | 15:30
Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin: Benim canım yavrum öyle güzel kokardı ki.... | Video 01:11
Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin: Benim canım yavrum öyle güzel kokardı ki.... | Video 01.08.2020 | 15:15
İBB'den kurban kesim skandalı! İBB'nin kasapları kesimi bırakıp kaçtı | Video 05:41
İBB'den kurban kesim skandalı! İBB'nin kasapları kesimi bırakıp kaçtı | Video 01.08.2020 | 14:10
Son Dakika Haberi: İBB'den kurban kesim skandalı! İBB'nin kasapları... | Video 10:52
Son Dakika Haberi: İBB'den kurban kesim skandalı! İBB'nin kasapları... | Video 01.08.2020 | 13:41
Son Dakika: Dikkat çeken kurban manzaraları: Her yerde kestiler! | Video 00:39
Son Dakika: Dikkat çeken kurban manzaraları: Her yerde kestiler! | Video 01.08.2020 | 12:13
İstanbul Çengelköy onlarla güzel... Çengelköy'de onları tanımayan yok! | Video 21:11
İstanbul Çengelköy onlarla güzel... Çengelköy'de onları tanımayan yok! | Video 01.08.2020 | 13:15
Sakarya'da yola çıkan tilkiye su verdiler | Video 01:11
Sakarya'da yola çıkan tilkiye su verdiler | Video 01.08.2020 | 12:37
İstanbul'da İBB'nin kurban kesim alanında kasaplar kaçtı vatandaşların etleri sıcak havada bozuldu | Video 07:55
İstanbul'da İBB'nin kurban kesim alanında kasaplar kaçtı vatandaşların etleri sıcak havada bozuldu | Video 01.08.2020 | 12:24
Tekirdağ'da Avşa Adası'na gidecek arabalı feribotta sıra kavgası kamerada | Video 01:29
Tekirdağ'da Avşa Adası'na gidecek arabalı feribotta sıra kavgası kamerada | Video 01.08.2020 | 12:22
Bursa'da kaçan kurbanlık karayoluna çıkıp sol şeritte 4 kilometre koştu Video 00:23
Bursa'da kaçan kurbanlık karayoluna çıkıp sol şeritte 4 kilometre koştu Video 01.08.2020 | 12:11
Çaldığı telefonu bahçeye saklayan zanlı yakalandı | Video 00:05
Çaldığı telefonu bahçeye saklayan zanlı yakalandı | Video 01.08.2020 | 11:49
Son Dakika Haberi: Gaziantep'te camide skandal olay! Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video 00:11
Son Dakika Haberi: Gaziantep'te camide skandal olay! Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video 01.08.2020 | 11:30
Adıyaman’da 1 günlük bebeğini öldürüp çöpe atan anne hakkında flaş gelişme | Video 01:41
Adıyaman’da 1 günlük bebeğini öldürüp çöpe atan anne hakkında flaş gelişme | Video 01.08.2020 | 11:07
Son Dakika Haberi: İstanbul Taksim'de otoparkçılardan bıçaklı dehşet! Makbuz isteyen vatandaşı yaraladılar | Video 02:37
Son Dakika Haberi: İstanbul Taksim'de otoparkçılardan bıçaklı dehşet! Makbuz isteyen vatandaşı yaraladılar | Video 01.08.2020 | 10:35
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Minik İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran şok gelişme | Video 01:37
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Minik İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran şok gelişme | Video 01.08.2020 | 09:01
Trabzon'da kurbanlık boğanın başından tutan kişiyi havaya savurduğu görüntüler olay oldu | Video 00:33
Trabzon'da kurbanlık boğanın başından tutan kişiyi havaya savurduğu görüntüler olay oldu | Video 01.08.2020 | 08:34

Tekirdağ'dan Avşa Adası'na gidecek feribota binmek için sıra bekleyen sürücüler, sıra dışından başka yolcuların feribota bindiğini görünce tepki gösterdi. Feribot görevlileri ile sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sıra bekleyen sürücülerle feribot görelileri arasında kavga çıktı. O anlar ise feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA