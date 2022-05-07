Video Yaşam "Arazime giremezsin" kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

"Arazime giremezsin" kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

07.05.2022 | 15:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arazime giremezsin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:07
"Arazime giremezsin" kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 15:34
Kırmızı ışıkta beklerken, tırın çarptığı otomobil 15 metre sürüklendi: 2 yaralı | Video 00:54
Kırmızı ışıkta beklerken, tırın çarptığı otomobil 15 metre sürüklendi: 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 15:22
Tekeri çıkan ATV takla attı! Fransız anne ve kız ölümden döndü | Video 01:19
Tekeri çıkan ATV takla attı! Fransız anne ve kız ölümden döndü | Video 07.05.2022 | 14:56
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı | Video 02:11
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı | Video 07.05.2022 | 14:56
Karaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı | Video 00:59
Karaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı | Video 07.05.2022 | 14:56
Bursa’da cam yüklü TIR alev alev yandı | Video 00:53
Bursa'da cam yüklü TIR alev alev yandı | Video 07.05.2022 | 14:57
Esenyurt’ta bir tuhaf hırsızlık! Arandığını duyan hırsız çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi | Video 03:31
Esenyurt'ta bir tuhaf hırsızlık! Arandığını duyan hırsız çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi | Video 07.05.2022 | 12:46
Genç kıza 7 köpek birden saldırdı! Çığlık atınca güvenlik görevlisi imdadına yetişti | Video 04:29
Genç kıza 7 köpek birden saldırdı! Çığlık atınca güvenlik görevlisi imdadına yetişti | Video 07.05.2022 | 13:31
Uşak’ta park halindeki aracın ateşe verilme anı görüntüleri ortaya çıktı 00:42
Uşak'ta park halindeki aracın ateşe verilme anı görüntüleri ortaya çıktı 07.05.2022 | 13:09
Düğünde rastgele ateş açan 4 kişiyi canlı yayın yakalattı | Video 02:38
Düğünde rastgele ateş açan 4 kişiyi canlı yayın yakalattı | Video 07.05.2022 | 12:43
Takım elbisesiyle topladığı plastik atıkları satıp ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor | Video 05:29
Takım elbisesiyle topladığı plastik atıkları satıp ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor | Video 07.05.2022 | 11:07
Abant Tabiat Parkı’nda yanan ev küle döndü | Video 02:02
Abant Tabiat Parkı’nda yanan ev küle döndü | Video 07.05.2022 | 11:07
Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi | Video 01:31
Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi | Video 07.05.2022 | 11:42
Son Dakika: Bursa’da düşen uçakta ölen pilotların havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 09:04
Son Dakika: Bursa'da düşen uçakta ölen pilotların havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.05.2022 | 10:58
Altınları inceleyip vereceğiz dedi, dolar ve altınları gasp edip kaçtı! Çaldığı altınlarla otomobil aldı | Video 00:47
"Altınları inceleyip vereceğiz" dedi, dolar ve altınları gasp edip kaçtı! Çaldığı altınlarla otomobil aldı | Video 07.05.2022 | 09:59
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video 01:53
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video 07.05.2022 | 09:52
Van’da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 01:51
Van'da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 07.05.2022 | 09:32
Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 02:03
Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 07.05.2022 | 09:17
Mersin’de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 01:36
Mersin'de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 09:17
Ankara’da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 01:43
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 07.05.2022 | 08:45

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde koyun otlatma nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde meydana geldi. İddiaya göre göçerlerin getirdiği koyun sürüsü köy muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın arazisine girdi. Koyunların arazisine girdiğini fark eden muhtar Yıldırım, göçerlere "Burası benim arazim, izinsiz giremezsiniz" demesinin ardından göçerlerle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle göçerler av tüfeği ile muhtar Fahrettin Yıldırım ve yanında bulunan 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölge engebeli arazi olmasından dolayı yaralıları alması için bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterlerle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan muhtar Fahrettin Yıldırım, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen geniş çağlı çalışmanın ardından olaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeğine de el konuldu.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA