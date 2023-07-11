Aşiret düğününe gelin ve damat at üstünde geldi, takılan paraları 15 kişi saydı | Video
VAN'da, Gevdan Aşireti'nin önde gelenlerinden Nazım Acar'ın oğlu Serkan Acar (35) ile Sibel Aslan (25), dünyaevine girdi. Gelin, eski geleneklere göre at üzerinde davul zurnayla babaevinden alınıp düğün alanına getirildi. Takı töreninde damada 3 milyon 300 bin TL, geline 1 milyon TL değerinde altın takıldı. Masaya konulan paraları, 15 kişi saydı.
4 SAATLİK TAKI TÖRENİ
Düğüne katılan 5 bin davetliye et, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi. Yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe, Kürtçe şarkılarla çekilen halaylardan sonra takı törenine geçildi. Yaklaşık 4 saat süren takı merasiminde damada 3 milyon 300 bin lira, geline ise 1 milyon lira değerinde altın takıldı. Masaya konulan paraları 15 kişi saydı. Paralar bavulla taşındı.
Damadın babası Nazım Acar, düğünlerine yurt içinden ve yurt dışından katılan misafirlere teşekkür ederek, "Düğünümüzü eski geleneklerimize göre yaptık. Gelinimizi babaevinden at sırtında düğün alanına kadar getirdik" dedi.
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