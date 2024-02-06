Asrın felaketi Muğla’da AFAD Müdürlüğü tarafından anıldı | Video
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 şiddetinde asrın felaketi olarak adlandırılan depremin 1. Yılında Muğla il AFAD Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi.
Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş yaptığı açıklamada "6 Şubat tarihinde yaklaşık 11 ilimizde yaklaşık 14 milyon kişinin etkilenmiş olduğu 121 bin metre kare alanda etkili olan peş peşe yaşanan 2 depremden sonra ülkemizde yaklaşık 53 binin üzerinde can kaybı yaşanan ve yüzün üzerinde 'de yaralının bulunduğu deprem meydana geldi. Bu büyük deprem asrın felaketi diye bileceğimiz bir deprem maalesef birçok manevi ve maddi hasara neden olmuştur. Tabi ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde topyekün olarak yaralarını sarmaya can kayıplarımızın yasını tutmaya ve daha sonra yaşamını da bu yaraların sarılması için çok özel bir birlik beraberlik örneği göstermiştir. O dönemlerde bildiğim kadarıyla bütün arkadaşlarımız deprem bölgesinde görev alsa da depremden etkilenen vatandaşlarımız için kol kanat germeye çalışmışlar. Elbette afettir gönül isterdi ki böyle bir felaket hiç yaşanmasın böyle bir felaketi Allah bizlere bir daha yaşatmasın göstermesin ama afet olduktan sonrada ülkenin göstermiş olduğu birlik beraberlik gerçekten takdire şahanendir. İlimizde yapılan çalışmalar 8 bin 351 personel bin 201 araç iş makinası olarak afet bölgesinde görev yapmış bunun ile beraber bin 345 gönüllü personel kurtarma ve diğer hizmetlerde görev almış halen 2 iş makinası ve 5 personel deprem bölgesinde görevlerine devam etmektedir" dedi.
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