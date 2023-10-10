Ataşehir'de 2 katlı binada yangın | Video
ATAŞEHİR'de iddiaya göre iki katlı binada sobadan çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında çevredekiler de seferber oldu. Bir ara itfaiyenin hortumla sıktığı suyun camdan içeri girmediğini görenler, taşlarla camı kırarak itfaiyeye yardımcı oldu.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında çevrede oturanlar da seferber oldu. Bir ara itfaiyenin sıktığı suların kapalı camdan içeri girmediğini görenler, yerden aldıkları taşla camları kırdı. İtfaiye ekipleri kırılan camlardan içeriye su sıkarak yangını tamamen söndürdü.
Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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