Video Yaşam Ataşehir’de 200 metre yüksekte vinç üzerinde iftar | Video
Ataşehir’de 200 metre yüksekte vinç üzerinde iftar | Video

Ataşehir’de 200 metre yüksekte vinç üzerinde iftar | Video

29.04.2022 | 11:06

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Geçtiğimiz yıllarda Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanan iki çılgın arkadaş, bu kez Ataşehir’de tırmandıkları vincin üzerinde 200 metre yükseklikte iftar yaptı. Adrenalin tutkunu gençler, ölüme meydan okuyarak iftar yaptığı o anları saniye saniye kaydetti. Korku dolu anlar havadan görüntülendi.

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Ramazan ayının son günlerinde adrenalin tutkunu, Pavel Smirnov isimli genç ve arkadaşı, 46 katlı kule vinçte iftar yapmaya karar verdi. Geçtiğimiz yıllarda da Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanan iki çılgın arkadaş, bu kez Ataşehir'de tırmandıkları vincin üzerinde 200 metre yükseklikte iftar yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çıplak elle kuleye tırmanan gençler ölüme meydan okuyarak iftar yaptı. İstanbul manzarasında iftar yapan gençler o anları saniye saniye kaydetti. Adrenalin dolu o anlar dronla görüntülendi.

"YÜKSEKTE ÖZGÜRLÜĞÜ HİSSEDİYORSUN"
Adrenalin tutkunu Pavel Smirnov, "İstanbul'da yüksekte gün batımını izleyerek iftar yapmak istedik. Vincin içinde bir kısım var, çantam olduğu için engelliyor. Vincin dış kısmındaki bölümden güvenlik önlemi olmayan kısım daha adrenalinle dolu daha keyif veriyor. Vincin zirvesindeki duygu bambaşka, tamamen bağımsızsın önlem yok. Özgürlüğü hissediyorsun, gün batımını izlemek keyifli. O manzarada şehir ayaklarının altında olunca insanı değişik duygular kaplıyor. Yerde her şey aynı, yukarıdan izlemek ayrı keyifli ve insanın hayatını sorgulamasını sağlıyor." dedi.

"ŞİDDETLE TAVSİYE ETMİYORUM, ÖLÜM RİSKİ VAR"
Vince çıkmanın tehlikeli olduğunu belirten Pavel Smirnov, "Ben parkur sporcusuyum ve 6 yıllık tecrübem olduğu için böyle bir çalışmaya kalkıştım. Buradan buna özenerek bu işe kalkışacak arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Bu işin tehlikesi ve yüzde yüz ölüm riski var. Ölüm riski de normal bir ölüm riski değil bunu kimseye önermiyorum. İzleyin adrenalinden keyif alın ama kesinlikle bu işe kalkışmayın. Bana önlem almamı söylüyorlar, ama önlem aldığımda bana tat vermiyor. Ben bunu rahatlamak için yapıyorum. Ben adrenalinsiz yapamıyorum bende bağımlılık yaptı. Bunu bırakamıyorum" diye konuştu.

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