Ataşehir’de İSKİ boru patlattı, cadde göle döndü! | Video
Ataşehir'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı. İSKİ personeli, suyun çıkışını engellemek için uzun süre mücadele etti. Göle dönen kazı alanında mücadele eden personelin o anları vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.
"MİLLET AYA GİDİYOR, BİZİM MİLLET YAYA GİDİYOR"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Aydın Cingöz, "Boruyu fark etmedi, vurdu, patlattı. Çok fazla su aktı. Rezillik. Millet aya gidiyor, bizim millet yaya gidiyor. Koca ana boruya kepçe vurulur mu?" dedi.
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