Ataşehir’de İSKİ boru patlattı, cadde göle döndü! | Video 10.07.2023 | 14:24 Ataşehir'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı. İSKİ personeli, suyun çıkışını engellemek için uzun süre mücadele etti. Göle dönen kazı alanında mücadele eden personelin o anları vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ataşehir Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekiplerin çalışması esnasında su borusu patladı. Suyun çıkışını engellemek isteyen İSKİ personeli, uzun süre mücadele etti. Personelin tüm çabasına rağmen borudan sızan su caddeye taştı. Uzun süren çalışmalar sonrası durum kontrol altına alındı. Adrese gelen kepçe operatörü kazılan alanda biriken suyu kepçe yardımıyla tahliye etti.Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Aydın Cingöz, "Boruyu fark etmedi, vurdu, patlattı. Çok fazla su aktı. Rezillik. Millet aya gidiyor, bizim millet yaya gidiyor. Koca ana boruya kepçe vurulur mu?" dedi.