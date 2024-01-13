Video Yaşam Ataşehir'de motosikletle gelip kaskı çaldı! O anlar kamerada | Video
Ataşehir'de motosikletle gelip kaskı çaldı! O anlar kamerada | Video

Ataşehir'de motosikletle gelip kaskı çaldı! O anlar kamerada | Video

13.01.2024 | 13:49

ATAŞEHİR'de motosikletli bir şüpheli, park halindeki motosikletin üzerindeki kaskı çaldı. Şüphelinin çaldığı kaskı kafasına takarak kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, bir hafta önce saat 10.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şüpheli üzerinde kask olan park halindeki bir motosiklete yaklaştı. Bir müddet etrafı kolaçan eden şüpheli, motosikletin üzerindeki kaskı saniyeler içinde çaldı. Çaldığı kaskı kafasına takan şüpheli motosikletine binip hızla uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
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