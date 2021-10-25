Avukat, husumetlisinin otomobilini pompalıyla böyle kurşun yağmuruna tuttu | Video
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Osmaniye’de bir avukat, aralarında husumet bulunan kafe işletmecisinin otomobiline pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.